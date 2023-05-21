الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يسأل: هل تركيب الأدوية فى الصيدليات متاح؟

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

طرح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تساؤلًا حول مدى استمرارية قيام بعض الصيادلة بتركيب الأدوية في سبيل توفيرها للمرضى بسعر مناسب.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: "إن الصيدلي قديمًا كان يقوم بتركيب الأدوية في الصيدلية ويبدو أن ذلك اختفى الآن".

وتساءل رئيس مجلس الشيوخ: "هل يمكن العودة لتركيب الأدوية في الصيدلية، لا سيما وأنها كانت مهمة في الصعيد وميسرة للغاية، وكان الصيدلي يركب الأدوية البسيطة ويقوم بتوفيرها بسرعة"، وقال: "هل الصيدلي الموجود الآن مؤهل لمثل هذا الدور؟".

وأكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية: "أنا صيدلي وأستاذ في كلية الصيدلة، وقولًا واحدًا الصيدلي الآن مؤهل جدًا لهذا الدور، ولا أحد يزايد على دور الصيدلي في هذا الأمر".

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى وجود تحديات الآن، لا سيما وأن إعداد التركيبات لم يعد موجودًا في العالم، والجميع يتجه للأدوية الحديثة وهي ذات تقنية عالية في تركيبها، وهناك بعض التركيبات تُصنع في الصيدليات وفعّالة جدًا، ولكن العالم تغير ولم يعد عليه الإقبال الفظيع وبعد إقرار برامج الصيدلة الإكلينيكية أصبح الصيدلي مؤهلًا جدًا.

وناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء، تماشـيًا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "المشكلات– الرؤى".

الدكتور تامر عصام الدواء المصرية الجلسة العامة الاستثمار والصناعة الصناعة والتجارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس هيئة الدواء المصرية

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