توريد 464643 طن كيلو قمح لشون وصوامع الشرقية حتى اليوم

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديريتا الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من القمح بلغ 6503 أطنان و236 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية القمح المحلي المورد حتى اليوم 464643 طنًا و860 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز، لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة 175 جنيهًا لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 375059 فدانًا حتى الآن، علمًا بأن مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت 380061 فدانًا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.