الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 464643 طن كيلو قمح لشون وصوامع الشرقية حتى اليوم

القمح
القمح

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديريتا الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من القمح بلغ 6503 أطنان و236 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية القمح المحلي المورد حتى اليوم 464643 طنًا و860 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز، لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة 175 جنيهًا لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ 375059 فدانًا حتى الآن، علمًا بأن مساحة القمح المزروعة هذا العام بلغت 380061 فدانًا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن  الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

أستقبال الأقماح المحلية الأقماح المحلية التخزين التسويق التخزينية

الأكثر قراءة

ضحية عصابة "سرقة الشواذ": أوهمونى بإقامة علاقة وخدرونى وسرقونى

4 محاور لزيادة الناتج القومي للدولة من شركات قطاع الأعمال العام

19 يونيو.. الحكم على سكرتير حي عابدين في الرشوة

الحبس عامين مع الشغل لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

السجن 3 أشهر وغرامة 500 جنيه لمقاول بناء استولى على مستندات من مكتب بريد

3 إصابات بحريق محكمة بورسعيد الابتدائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى