الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. "المنصورة للدواجن" تنفي تعيين مستشار مالي لدراسة القيمة العادلة

البورصة
البورصة

نفت شركة المنصورة للدواجن صحة تعيين مستشار مالي لدراسة القيمة العادلة وسط اهتمام خليجي بشراء حصة، جاء ذلك في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد.

وحققت شركة المنصورة للدواجن، صافي ربح بلغ 23.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 5.42 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 93.39 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 52.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

من ناحية أخرى أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه مصري.


ويأتي إصدار شركة الأولى على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 196 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والثانية بقيمة 593 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 310 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة وخمسون شهرًابحسب بيان اليوم.

وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف AA+ و AAللثانية، و A للثالثة.

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال، أن زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين كوسيلة لتنويع استثماراتهم باعتبارها أداة استثمارية ذات عوائد جذابة وزيادة وعي الشركات بالدور الذي تلعبه لتوفير التمويل المرن، كلها عوامل تعزز من توسع السوق المصري في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي، وقام كل من بنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي بدور مروجي وضامني تغطية الاصدار، بالإضافة لقيام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب. وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني ومكتب بيكر تيللي بدور المراقب المالي. 

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