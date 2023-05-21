افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامه ZLD والتى تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى والتى جاءت إقامتها تماشياً مع التوجه العالمى وخطة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة والتوسع فى إقامة مشروعات صديقة للبيئة.

الملا يفتتح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامه ZLD

وخلال الافتتاح استمع ومرافقوه إلى شرح حول الوحدة التى تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى، حيث يتم معالجة مياه الصرف الصناعى والاستفادة منها وتوفيرها للزراعة بالإضافة إلى أثر بيئى واقتصادى آخر وهو توفير الكيماويات المناظرة لمعالجة هذه الكمية إضافة إلى إنتاج منتج ثانوى (سلفات النشادر) يستخدم فى الزراعة للإضافة إلى التربة مع الأسمدة العضوية خلال الخدمة الشتوية أو أثناء عمليات التجهيز للزراعات الجديدة حيث تساعد على الإسراع من تحلل الأسمدة العضوية وتعمل كمطهر فطرى ، ووجه الملا بالبدء فى إجراءات طرح وحدة المعالجة الثانية لمياه الصرف الصناعى فى ظل الوفر الاقتصادى والأثر البيئى المتميز والاستدامة التى تحققها مشروعات التوافق البيئ. للكيانات الصناعية.

حضر الافتتاح المهندس هانى ضاحى والدكتور علاء البطل – الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ومساعده للسلامة والصحة المهنية المهندس جمال فتحى، والمهندس إبراهيم مكى– رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة.

كان قد وضع، الملا يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية «مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم»، وشهدت الزيارة رئاسة الوزير اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية والتى تقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، وذلك بحضور ممثلى المساهمين فى الشركة الجديدة.