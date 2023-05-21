الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق ينفي حدوث هجوم على اللاجئين في مخيم مخمور

مخيم مخمور
مخيم مخمور

نفت خلية الإعلام الأمني العراقي ، اليوم الأحد، حدوث هجوم على اللاجئين في مخيم مخمور.

وذكر بيان الإعلام الأمني العراقي ، أنه رداً على ما جرى تداوله من خلال منصَّات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من أخبار مزعومة عن إجراءات أو هجوم نفذته القوات الأمنية على اللاجئين في مخيم مخمور، فإن الخلية تنفي نفياً قاطعاً هذه الأكاذيب .

وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة من قبل القوات الأمنية كانت تهدف إلى تأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم، من التصرفات غير القانونية الذي يقوم بها بعضهم والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد وتضر بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي، وهذا أمر مرفوض ولا توجد أي نوايا أو خطط أو أوامر تتعلق بتنفيذ إجراءات معينة داخل المخيم .

- توفير الحماية الكاملة والدعم المطلوب إلى كلِّ اللاجئين السلميين على الأراضي العراقية 

وأكدت الخلية - وفقاً للبيان - أن دستور العراق واستراتيجية الحكومة الحالية وفق برنامجها الحكومي متوافقان في إطار توفير الحماية الكاملة والدعم المطلوب إلى كلِّ اللاجئين السلميين على الأراضي العراقية ولا تسمح الحكومة بأن يكون العراق منطلقاً لعمليات الاعتداء على دول الجوار أو القيام بأعمال عدائية ضد أي دولة في العالم. 

ووجهت الخلية دعوة إلى المنظمات الحقوقية والجهات الدولية ذات العلاقة وإدارة المخيم بالتعاون المطلق مع القوات الأمنية الساعية إلى ضبط الأمن ورفض التجاوز غير القانوني ، وستكون هناك إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يقف بالضد من المصلحة العامة للعراق ويسعى إلى إثارة المشاكل على التراب الوطني. 

خلية الإعلام الأمني العراقي مخيم مخمور هجوم اللاجئين العراق

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