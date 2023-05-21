محافظ الغربية: افتتاح مستشفى سرطان الأطفال بطنطا تكليلاً للتعاون المثمر بين كافة الجهات

أوضح طارق رحمي محافظ الغربية، أن افتتاح مستشفى الأطفال مبنى٣ (٥٧٣٥٧ سابقا) بعد إعادة تشغيلها، اليوم يأتي تكليلاً للتعاون المثمر بين كافة الجهات وعلى رأسها المحافظة والجامعة لإعادة تشغيل المستشفى والذي يعد أول مستشفى حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال بإقليم الدلتا، حيث تقدم المستشفى خدماتها لما يقرب من ٢٢ مليون مواطن، ٥ ملايين أسرة، ١١٠٠ طفل مريض سنوياً، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت منذ اليوم الأول على تقديم كافة أوجه الدعم للجامعة ولجميع الجهات عقب تسلم الجامعة لإدارة المستشفى.



كما ثمن وزير التعليم العالي خطوة إعادة تشغيل المستشفى مرة أخرى من أجل تقديم خدماتها المميزة في تشخيص وعلاج مرضى السرطان بإقليم الدلتا، لافتًا للدعم اللامحدود من الدولة من أجل رفع العناء عن المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم بالمجان، مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم المالي من الموازنة العامة للدولة للتجهيزات الطبية والأجهزة المطلوبة وأجور العاملين والأطقم الطبية بلغ 62 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود ذكي أنه بموجب اتفاق التعاون المشترك مع مؤسسة سرطان الأطفال 57357 تم تنفيذ المرحلة النهائية من استلام وتسلم تجهيزات المستشفى إلى جامعة طنطا لإدارتها وتشغيلها، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستمرار توفير الخدمة الصحية للمرضى، وضمان وصولها إلى‏ مرضى السرطان من الأطفال بوسط الدلتا بأعلى كفاءة ممكنة، مشيرًا إلى أن المستشفى أصبحت جاهزة لاستقبال المرضى.



وأضاف ذكي، أنه في إطار تحقيق الاستدامة المالية والفنية، شملت الخطة الإستراتيجية للمستشفى إنشاء مركز تدريبي للأطقم الطبية من الأطباء والصيادلة والتمريض، يتم من خلاله إنجاز برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأطقم الطبية للعمل داخل وخارج مستشفيات جامعة طنطا، وإنشاء مركز لأبحاث سرطان الأطفال؛ لدراسة وتحليل أحدث ما وصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية المتقدمة بالعالم في مجال تقديم خدمات الرعاية والعلاج للأطفال، لافتًا لتوقيع بروتوكولات تعاون خلال الفترة الماضية مع مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ومستشفى جامعة الإسكندرية لعلاج سرطان الأطفال ببرج العرب.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قد إفتتحوا مستشفى الأطفال مبنى٣ (٥٧٣٥٧ سابقا)

وذلك بعد إعادة تشغيلها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من قيادات جامعة طنطا والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



كما افتتاح الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة مستشفى الأطفال مبنى ٢، ومستشفى الجراحات بالمجمع الطبي بجامعة طنطا.

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