10.5 % زيادة فى قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا عام 2022

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد نشرة "العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2022" وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات- واردات) عامى (2021/2022).

وكانت من أهم المؤشرات ما يلى:

- بلغت قيمة الصادرات المصريــة إلى الولايات المـتحـدة 2.3 مليار دولار عام 2022 وتمثل 4.5% من صادرات مصـر للعالـم مقابل 2.5 مليار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 9.1%.

- جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 57.9% مـن إجمالــى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 1.3 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.8 مليار دولار عام 2022 وتمثل 7.2% مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 6.4 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9%.

- جاءت الواردات مــن حبــوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 33.6% من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 2.3 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيـادة قدرها 33.9%.