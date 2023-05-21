الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بترويج 3 كيلو استروكس في السلام

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة السلام اليوم الأحد حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلوجرامات.

كما طالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 3 كيلو جرامات ومبلغ مالي وسلاح أبيض ومكواة شعر وكمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة وميزان حساس وهاتف محمول وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إجراءات القانونية استروكس الأكياس البلاستيك التحقيق السلام

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