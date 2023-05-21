الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المستشار الألماني يصل سيول للقاء رئيس كوريا الجنوبية

شولتس
شولتس

وصل المستشار الألماني اولاف شولتس إلى كوريا الجنوبية، الأحد، لإجراء محادثات مع الرئيس يون سوك يول بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

و"شولتس" أول مستشار ألماني يزور سيول لعقد اجتماع ثنائي الجانب منذ ثلاثين عاما، وسيتوجه إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين قبل اجتماعه مع يون.
وسيتحدث شولتس ويون في مؤتمر صحفي مشترك، قبل أن يغادر المستشار الألماني مساء الأحد. 

- أبرز موضوعات القمة

وقال مسؤولون ألمان في إفادة الأسبوع الماضي، إن القمة ستركز على موضوعات عدة من بينها التغير المناخي وسياسة الأمن في منطقة المحيطين الهادئ والهندي بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأرسلت كوريا الجنوبية، تاسع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، مساعدات إنسانية إلى اوكرانيا وقامت أيضا ببيع دبابات ومدافع الهاوتزر إلى بولندا.
ولكنها تواصل سياستها طويلة الأمد بعدم توفير الأسلحة لمناطق النزاع النشطة.
وأكد مسؤول في الحكومة الألمانية للصحافيين أنهما سيبحثان خطط سيول في تقديم مساعدات إضافية لكييف.
وأجرى يون محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع في هيروشيما الأحد.
وأكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن زيارة شولتس تشكل "فرصة لتعزيز التعاون الأمني الاقتصادي مع ألمانيا" وأيضا "تعميق التضامن والتنسيق للاستجابة للقضايا الإقليمية والدولية".

شولتس كوريا الجنوبية يون سوك يول هيروشيما مجموعة السبع الالمانى أوكرانيا

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