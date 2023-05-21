القاهرة والإسكندرية تستضيفان اليوبيل الفضي لمهرجان "ترى كور" الفرنسي للأفلام القصيرة جدا

تستضيف القاهرة والإسكندرية، عروض مهرجان "تري كور" الفرنسي، للأفلام القصيرة جدًا في دورته الـ٢٥ خلال الفترة من ٢ وحتى ١١ يونيو المقبل.

وقالت الدكتورة ريم لطفي، منسق عام المهرجان بمنطقة الشرق الأوسط، إن دورة المهرجان هذا العام تحمل الكثير من المفاجأت لصنّاع وجمهور الأفلام القصيرة جدًا والتي نحتفل خلالها باليوبيل الفضي بالمهرجان الذي يتميز بخصوصية أفلامه التي تعرضها قارات العالم في وقتٍ واحد ولا يتجاوز مدة الفيلم الواحد منها عن الـ٤ دقائق.

وأضافت أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي أدركت قيمة وأهمية هذا المهرجان بالنسبة لصناعة الأفلام ومستقبلها لذلك استضافت ٨ نسخ من المهرجان وعرضت أفلامه بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضحت أن العروض ستكون قاصرة على الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة مثل الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك والمسابقة الخاصة بأفلام المرأة وأفلام الـ٤٨ ساعة.

وقال الدكتور أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، في مصر، إن دائرة عروض أفلام المهرجان تتسع هذا العام لتواكب الدورة الـ٢٥ من المهرجان وسنعرض أفلامه بعدد من الأماكن المهمة مثل سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ومركز الإبداع الفني وفي الإسكندرية بمركز للإبداع.

وأشار إلى أن حفل ختام المهرجان سيقام يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل بالجامعة البريطانية وسيكرم خلاله عدد من النجوم المصريين والعرب الذين لعبوا دورا مؤثرا في السينما العربية الطويلة والقصيرة على حدا سواء.