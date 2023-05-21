الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 أجانب حاولوا تهريب أموال في مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة وشخص أجنبيين متورطين في تهريب مبالغ مالية في ملابسهما بالمطار.

تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة يحملان جنسية إحدى الدول لحيازتهما مبالغ مالية "عملات محلية" كانت مخبأة داخل حقيبة الأول والثانية أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد وضبط 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" لحيازتهم مبالغ مالية "عملات محلية" كانت مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط أجنبيان الجنسية مطار القاهرة مبالغ مالية تهريب

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