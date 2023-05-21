ضبط 5 أجانب حاولوا تهريب أموال في مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة وشخص أجنبيين متورطين في تهريب مبالغ مالية في ملابسهما بالمطار.

تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة يحملان جنسية إحدى الدول لحيازتهما مبالغ مالية "عملات محلية" كانت مخبأة داخل حقيبة الأول والثانية أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد وضبط 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" لحيازتهم مبالغ مالية "عملات محلية" كانت مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.