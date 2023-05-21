الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل "مصر الحديثة" يطالب بإنشاء منتديات لتسهيل التواصل بين الأحزاب والشباب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد السباعي، ممثل مصر الحديثة، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن كثرة عدد الأحزاب أدى إلى افتقار التجديد بداخل الأحزاب.

وأكد السباعي، خلال كلمته بجلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أن أهم المشاكل التي تواجهها الأحزاب السياسية هي قلة التواصل بينها وبين الشعب وعدم وجود لها مقرات في الريف والقرى.

كما اقترح ممثل حزب مصر الحديثة إنشاء منتديات لتسهيل التواصل بين الأحزاب والشباب وتحديث وتجديد برامج الأحزاب، لكي تتوافق مع رواية الشباب والأجيال الجديدة.

وانطلقت، اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كل قضاياها والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية "السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه".
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة "عدد المواد حوالى 23 مادة".

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

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