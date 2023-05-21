محافظ قنا يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

تفقد محافظ قنا، لجنة مدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات ، والتي تضم 19 لجنة فرعية بإجمالي 372 طالبة ، واطمئن على مدى الانضباط والنظام وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، و وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة بلغ 301 لجنة، تضم 54 ألفا و895 طالبا وطالبة، مؤكدا أنه تم الاستعداد مُسبقا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، و توزيع المراقبين والملاحظين .