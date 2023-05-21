الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: مجلس الأمناء ليس لديه مانع من مد جلسات الحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسة اليوم بالحوار الوطني تتناول الأحزاب بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك قضايا كثيرة تدخل ضمن قانون الأحزاب والتعديلات المقترحة عليه، وقضايا أخرى تتعلق بواقع الحياة الحزبية في مصر.

وأضاف رشوان، خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب، المختصة بمناقشة جميع مشاكل اللجنة بالحوار الوطني، أن مشاكل الأحزاب سيتم مناقشتها على مدار جلستين، اليوم، ضمن المحور السياسي، مؤكدا أنه في حالة لم يكن الوقت على مدار الجلستين كافيًا لمناقشة قضايا الأحزاب، فإن مجلس الأمناء ليس لديه مانع من مد الجلسات، وهو أمر منصوص عليه في لائحة المجلس.

وانطلقت، اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها، والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدين الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية «السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه».
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة «عدد المواد حوالى 23 مادة».

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

الحوار الوطنى الحياة الحزبية الدكتور ضياء رشوان المجالس الشعبية المحلية المحور السياسي

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