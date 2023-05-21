الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في إفصاح للبورصة اليوم.. أرباح إيكون ترتفع 11% خلال 2022

البورصة
البورصة

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - أيكون، خلال عام 2022، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 10.9% على أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 145.41 مليون جنيه خلال 2022، مقابل صافي ربح بلغ 131.11 مليون جنيه خلال 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.3 مليار جنيه، مقارنة بــ2.09 مليار خلال 2021.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال العام الماضي إلى 4.72 مليون جنيه، مقابل 79.66 مليون جنيه صافي ربح في 2021.

يشار إلى أن الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - إيكون، بلغت 134.63 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 145.68 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت أرباح الشركة الأم إلى 111.15 مليون جنيه خلال التسعة أشهر، مقابل 116.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

الشركة القابضة الجمعية العامة الصناعات الهندسية الصناعات الهندسية

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