"شؤون الحرمين" تسخر منظومة خدمات متكاملة لقاصدات المسجد الحرام

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون النسائية كافة الإمكانات والطاقات طيلة أيام الأسبوع لتحظى زائرات المسجد الحرام بجوٍ إيماني ينتشر فيه عبق الراحة والطمأنينة والأمان والوقوف على راحتهن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، تقدم إدارة التوجيه والإرشاد النسائي خدماتها المتنوعة داخل المسجد الحرام كالإرشاد المكاني عبر الإجابة على تساؤلات القاصدات عن المواقع داخل المسجد الحرام وخارجه، وتصحيح صفة الوضوء والصلاة وتذكيرهن بصفة صلاة الجنازة، وسنن الجمعة وكيفية صلاة الكسوف والخسوف.

كما تم تفعيل مبادرة جوائز الأذان والتي تعني بتذكير القاصدات بفضل ترديد الأذان مع المؤذن والدعاء بعد الانتهاء منه، ونشر الباركودات الخاصة بالإفتاء وبإصدارات الرئاسة على القاصدات للاستفادة منها مثل كتاب الدعاء وصفة الحج والعمرة، والعمل على إتمام الصفوف والفضل المترتب على ذلك، والإرشاد الديني وتغطية الملاحظات الدينية وإنهائها وحثهن على تعظيم البيت الحرام.

- تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم مع التجويد وإعانتهن على تحسينها وإتقانها

بدورها، تفعل مقرأة الكتاب والسنة النسائية الحلقات القرآنية لمختلف الفئات من ضيوف الرحمن، حيث يتم تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم مع التجويد وإعانتهن على تحسينها وإتقانها ومراجعة الحفظ لهن على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله -عز وجل- وإقامة مجالس في شروحات السنة النبوية الصحيحة والقراءات العشر، وتقديم دروس السنة النبوية المطهرة، إضافة إلى الاهتمام بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن وتقديم البرامج التي يتم من خلالها تعليم التلاوة الصحيحة لسورة الفاتحة وقصار السور داخل المصليات النسائية.

كما تقوم إدارة المصاحف النسائية بتزويد المصليات النسائية بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير طوال العام وتوفير المصحف الشريف بالحجم الكبير في مصلى المسنات وكذلك المصاحف المخصصة للمكفوفات بطريقة " برايل" داخل المصليات المخصصة لذوات الإعاقة بالإضافة إلى توفير مصاحف تراجم لمعاني كلمات القرآن بعدة لغات من أهمها الإنجليزية والأردية والإندونيسية خدمة لغير الناطقات باللغة العربية من القاصدات وذلك وفق الاحتياج المطلوب.

من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف جمعان عسيري أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وضعت خطة متكاملة الأركان لإثراء وتعميق تجربة حجاج بيت الله الحرام.

وقال عسيري ـ في تصريح لقناة (الإخبارية) السعودية ـ إننا نحرص فور وصول الحجاج إلى تقديم إرشادات توجيهية تعينهم في الوصول إلى المواقع المختلفة في المسجد النبوي، كما يتم إطلاعهم على المعارض الموجودة وسيرة توسعة المسجد النبوي منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الوقت الحاضر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وكالة شؤون المسجد النبوي أنه تم تدريب وتأهيل فرق العمل على أعلى مستوى لخدمة ضيوف الرحمن