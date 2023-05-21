الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها فى شبرا وبنها

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع المشروعات الخدمية

أجرى  اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل العقبات والمشكلات لتسليمها في موعدها وفق الجدول الزمني المحدد، يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري.

وتفقد محافظ القليوبية ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية؛ للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة، ولدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المدة الزمنية المُقررة.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء النافورة التي يتم إنشاؤها أمام نقطة الارتكاز الأمني، حيث وجّه المحافظ بدفع الأعمال بها، كما تفقد أعمال تركيب السور الحديدي على الحديقة المجاورة للنافورة، ووجّه بضرورة الالتزام بالمقايسة المتفق عليها. 

و شدد "الهجان" خلال جولته على ضرورة الاهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها، مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

 - تفقد أعمال إنشاء سلم كهربائي أعلى السكة الحديد بمنطقة الكباري

وتفقد أيضا أعمال إنشاء سلم كهربائي أعلى السكة الحديد بمنطقة الكباري؛ للتيسير على المواطنين، ويتم التنفيذ من الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وتابع المحافظ الأعمال حيث تم الانتهاء من صب القواعد الخرسانية وإنشاء غرفة المحركات الأرضية، موجها بتكثيف وضغط الأعمال للانتهاء من الإنشاءات والتشغيل التجريبي في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو المقبل، لسهولة تنقل المواطنين، مع مراعاة الدقة في الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية المتعاقد عليها.

جدير بالذكر أنه تم عمل جميع التنسيقات مع جميع المرافق، وتم الانتهاء من تكسير السلالم الخرسانية الأربعة، وسيتم البدء في تركيب السلالم الكهربائية الأربعة (2 سلم صعود، 2 سلم نزول)، والتي ستسهل تنقل المواطنين وتقديم الخدمة المستمرة السريعة لعدد كبير من الأفراد في وقت قصير، خاصة ذوي الهمم وكبار السن، ثم بدء التشغيل التجريبي.

وفي قطاع الطب البيطري، تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، بتكلفة 20 مليون جنيه، والذي  يقع على مساحة 2850م، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يومياً، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبيح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وأكد "الهجان" أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

أعمال تطوير ورفع كفاءة التطوير الحضري الخطة الأستثمارية للمحافظة اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية المشروعات الجاري تنفيذها تطوير ورفع كفاءة شبرا الخيمة مدينة بنها

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