مصرع مسن وإصابة سائق فى حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

استقبل مستشفى قويسنا المركزي جثمان مسن وسائق مصاب، وذلك عقب تعرضهما لحادث تصادم مروع بين سيارتين نصف نقل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وعلى الفور تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد أحمد السيد، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين، مما تسبب في مصرع مسن وإصابة سائق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.



وانتقلت قوة من مركز شرطة قويسنا بقيادة الرائد محمد جمال رئيس المباحث والذي تبين له مصرع"ش، م،ش" والذي يبلغ من العمر 75 عاما، وذلك عقب تعرضه للحادث الذي تسبب له في نزيف على المخ وتهتك في العظام، وتوفي في الحال، كما أصيب مرافقه إصابة بالغة، وذلك عقب تصادم الأولى قيادة ع، ش، م 55 عاما مقيم تلا بالمنوفية، والثانية قيادة ع، ح، ح 45 عاما مقيم أسوان، واختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة الأولى، وانتقلت إلى الجهة الأخرى من الطريق بعد مرورها من الجزيرة الوسطى، واصطدمت في الاتجاه المعاكس بالسيارة الثانية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي حمل رقم 13781 جنح قويسنا، وذلك بعد معاينة الطب الشرعي للجثمان، وشيع الأهالي جثمان المتوفى بعد استخراج تصاريح الدفن وتم دفنه بمقابر العائلة.