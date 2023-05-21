الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مسن وإصابة سائق فى حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

حادث تصادم
حادث تصادم

استقبل مستشفى قويسنا المركزي جثمان مسن وسائق مصاب، وذلك عقب تعرضهما لحادث تصادم مروع بين سيارتين نصف نقل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وعلى الفور تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد أحمد السيد، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين، مما تسبب في مصرع مسن وإصابة سائق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. 
 

وانتقلت قوة من مركز شرطة قويسنا بقيادة الرائد محمد جمال رئيس المباحث والذي تبين له مصرع"ش، م،ش" والذي يبلغ من العمر 75 عاما، وذلك عقب تعرضه للحادث الذي تسبب له في نزيف على المخ وتهتك في العظام، وتوفي في الحال، كما أصيب مرافقه إصابة بالغة، وذلك عقب تصادم  الأولى قيادة ع، ش، م 55 عاما مقيم تلا بالمنوفية، والثانية قيادة ع، ح، ح 45 عاما مقيم أسوان، واختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة الأولى، وانتقلت إلى الجهة الأخرى من الطريق بعد مرورها من الجزيرة الوسطى، واصطدمت في الاتجاه المعاكس بالسيارة الثانية.

 

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذي حمل رقم  13781 جنح قويسنا، وذلك بعد معاينة الطب  الشرعي للجثمان، وشيع الأهالي جثمان المتوفى بعد استخراج تصاريح الدفن وتم دفنه بمقابر العائلة. 

اتخاذ كافة الإجراءات إجراءات القانونية أحداث الواقعة إسكندرية إسكندرية الزراعى الإجراءات القانونية اللازمة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 20 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية

إصابة سائق ومساعده فى انقلاب مقطورة بالطريق السياحى

نجمات عالميات استعانوا بمصممين أزياء عرب في مهرجان كان السينمائي (صور)

سلامة الغذاء: تنفيذ 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في أسبوع

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وكيل تعليم الوادي يترأس غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين مخططا إسرائيليًا جديدًا لتعزيز الاستيطان فى القدس