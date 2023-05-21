الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

باحثون أمريكيون: الإصابة بكورونا قد تحدث تغييرات فى جهاز المناعة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف باحثون أمريكيون عن أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يحدث تغييرات في جهاز المناعة للمصابين.

وأجرى باحثون من المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - اختبارات لمعرفة التغييرات التي طالت أجساد أشخاص أصيبوا بكورونا لفترة طويلة، وتمت مقارنة نتائجهم مع أشخاص أصحاء.

وأظهرت النتائج أن عدد "الخلايا المناعية" كان فيها فوارق واضحة بين المصابين بكورونا لفترة طويلة وبين الأشخاص الآخرين الأصحاء.

وأشارت النتائج إلى أن الإصابة بالفيروس التاجي قللت من عدد "الخلايا المناعية التي تعرف باسم الخلايا التائية" التي تبقى في الجسم لفترة حتى بعد الإصابة بالعدوى، ولديها قدرة على التعرف على جسم خارجي يدخل للجسم لتقوم بالتصدي له ومحاربته.

وقال الباحثون "إن استمرار التشوهات المناعية بعد عدة أشهر من الإصابة بفيروس كورونا يشير إلى احتمال وجود عدوى مستمرة".

وأبلغ المصابون بكورونا الذين شاركوا في الاختبارات عن تسارع في ضربات القلب ودوار وشعور بالإغماء عند الانتقال من الجلوس إلى وضعية الوقوف، وهو ما يعرف باسم "متلازمة تسرع القلب الوضعي".

 

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