استمرار حركة الملاحة بميناءى الإسكندرية والدخيلة

استمرت حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعي ومنتظم، رغم تعرض المحافظة صباح اليوم الأحد لسقوط أمطار خفيفة جدًا، مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، إدارتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، ومتابعة الرصدات الجو مائية، وتلقي أية إشارات استغاثة من السفن والبواخر، مع سرعة الانتقال، حفاظًا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لمواجهة ظروف الطقس المتقلب، وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية .