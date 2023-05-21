القمة المصرية- العمانية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت القمة المصرية- العمانية التي ستعقد في القاهرة، اليوم الأحد، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطان العماني هيثم بن طارق في قصر الاتحادية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم.

فتحت عنوان "قمة مصرية عمانية بالقاهرة اليوم" قالت صحيفة "الأهرام"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستقبل اليوم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، فى قصر الاتحادية، وذلك في أول زيارة له لمصر، لبحث دفع سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجال الاقتصادى فى ظل العلاقات التاريخية والقوية الممتدة بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تعقد جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق، لبحث رفع مستويات التعاون بين البلدين، فضلًا عن التنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واقتصاديًا، وتحت عنوان "إجراءات الحكومة والمركزى دفعت الدولار للانخفاض فى السوق الموازية"، قالت صحيفة "الأهرام"، إن سعر الدولار اتجه للانخفاض مقابل الجنيه في السوق الموازية "السوداء" انعكاسًا لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزى المصرى للسيطرة على التعاملات غير الرسمية المدفوعة بالمبالغة واستغلال الظروف ونشر الشائعات لتحقيق مكاسب على حساب العملة الوطنية والمصلحة العامة.

وأوضحت الصحيفة أن السيطرة على السوق الموازية جاءت من خلال عدة إجراءات اتخذتها الحكومة وآخرها قرار رئيس الوزراء بإلغاء الجمارك على واردات الركاب القادمين لمصر، ليساهم ذلك في تهدئة أسعار الذهب المرتبطة بالسعر العالمي للدولار والسعر في السوق الموازية، كما جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة عن قدرة الدولة على سداد الديون والأخبار عن صفقات جديدة وضخ مزيد من العملة الأجنبية في السوق، لتهدئ من سخونة التعاملات في السوق الموازية وتعيد الثقة في العملة الوطنية.

وما زلنا في الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة"، نقلت صحيفة "الجمهورية"، عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تأكيده على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام، مشيرًا إلى مـا تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وتعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، أمس، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأشارت إلى أنه خلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد شاكر، جهود الوزارة في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، وسبل تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فيما تتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وسياسيًا وتحت عنوان "اليوم.. الحوار الوطني يناقش قضايا المحليات والأحزاب"، قالت صحيفة "الجمهورية": تنطلق اليوم ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، ومن المقرر أن يتم عقد أربع جلسات للجنتى الأحزاب السياسية والمحليات، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة المحليات تناقش على مدار جلستين قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية"، كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التى تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات اللجنة، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".