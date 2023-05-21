الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 124367 طن قمح من محصول الموسم الجديد فى الغربية

قمح
قمح

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إنه تم توريد نحو 124 ألفًا و367 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأحد، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المُشكّلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار "أبوهاشم"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وفى سياق آخر، أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، من ضبط  مخالفات وتحرير 14 محضرًا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أجرت التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 14 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

توريد نحو124 الف و367طن قمح محصول الموسم الجديد بالغربية

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