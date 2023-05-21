الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة 43 متهما في "خلية العجوزة الإرهابية"

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم، محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة الإرهابية.

و تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة،  قد أمرت بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

اتهام إحالة إحالة 4 ارهابية استخدام اعة إرهابية الإرهابية

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