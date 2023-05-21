محاكمة 43 متهما في "خلية العجوزة الإرهابية"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم، محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة الإرهابية.

و تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.