إصابة عامل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

نشب شجار بين 3 أشخاص لخلافات على لهو الأطفال، وأصيب خلاله عامل وتم ضبطهم جميعًا. وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقى إخطار من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بوجود مشاجرة ومصاب بناحية ساحل طما البحري دائرة مركز طما.

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أن طرفيها كل من: طرف أول "ي. ف. ف. ب"، 20 عامًا، عامل، مصابًا بجرح بفروة الرأس وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وشقيقه "و. ف. ف. ب"، 39 عامًا، عامل، وطرف ثان "ع. ا. م. ف"، 36 عامًا، سائق، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب لهو الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.