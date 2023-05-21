بدءًا من اليوم.. ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ورياح وأتربة

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على كافة أنحاء البلاد البلاد.

وتتكون الشبورة صباحا، طوال الفترة المشار إليها على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون محملة بالرمال والأتربة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتشهد حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، اضطرابا، بفعل رياح شمالية غربية ويتراوح ارتفاع الأمواج بين "2,5: 2" متر.. أما البحر الأحمر.. فحركة الملاحة البحرية معتدلة، بسبب رياح شمالية شرقية، وارتفاع الأمواج بين 1: 1,5 أمتار.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة من الأحد حتى الجمعة: