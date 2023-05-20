إصابة 4 أشخاص في حادث على كوبري جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع عربة كارو، في منطقة كوبرى جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وعربة كارو أعلى كوبرى جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث.

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وقالت مصادر طبية، إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من مها فتوح أحمد تبلغ من العمر 31 عاما مصابة بخلع بالكتف الأيسر، وخالد فضالي صالح 55 عاما مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى، وشروق عماد حمدي 11 عاما مضابة باشتباه كسر في الزراع الأيسر، ومصطفى خالد فضالي يبلغ من العمر 6 أشهر.