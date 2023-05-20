أمريكا.. عودة محادثات سقف الديون بعد أن أوقف الحزب الجمهورى المفاوضات

عاد الجمهوريون في أمريكا إلى طاولة المفاوضات بشأن سقف الديون ليلة الجمعة بعد توقف مؤقت للمحادثات مع البيت الأبيض التي قالوا إنها "غير مثمرة".

جاءت الحركة بعد حوالي سبع ساعات من تصريح النائب غاريت جريفز، الذي عينه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لقيادة المفاوضات مع موظفي البيت الأبيض، إلى الصحفيين "قررنا التوقف مؤقتًا"، لأن اجتماعهم الصباحي لم يكن " إنتاجيًا".

ورفض جريفز في ذلك الوقت التعليق على تفاصيل المفاوضات، لكنه قال إن الإدارة كانت "غير معقولة" مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته وزارة الخزانة في الأول من يونيو للتصرف أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة.

بعد لقائه مع مسئولي البيت الأبيض في الكابيتول هيل لمدة 90 دقيقة ليلة الجمعة، قال جريفز للصحفيين إنهم أجروا "مناقشة صريحة حول الأرقام الواقعية، والمسار الواقعي للمضي قدمًا، وشيء يغير حقًا مسار مشكلة الإنفاق والديون في هذا البلد".

ولدى سؤاله عما إذا كانت مناقشات المساء قد أسفرت عن أي تقدم، قال النائب باتريك مكهنري من نورث كارولينا، وهو مفاوض آخر من الحزب الجمهوري: "لا". وقال أيضًا إنهم غير واثقين من قدرتهم على التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر.

قال ستيف ريتشيتي، أحد مساعدي البيت الأبيض الثلاثة المعينين للرئيس جو بايدن لتمثيله في المحادثات مع مكارثي، للصحفيين، "سنواصل العمل الليلة"، مضيفًا أنهم سيغادرون المبنى "في الوقت الحالي"، ولم يتضح على الفور متى سيجتمع الجانبان مرة أخرى.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في حديثها للصحفيين في اليابان، إن الإدارة كانت "متفائلة" بشأن الطريق إلى الأمام. لكنها أقرت أيضًا بوجود "خلافات خطيرة" مع الجمهوريين، وقالت: "ستستمر هذه المحادثة في أن تكون صعبة".

جزء من توقف المفاوضات هو أن الجمهوريين في مجلس النواب يريدون فرض تخفيضات كبيرة في الإنفاق يعارضها بايدن ويموتون عند وصولهم إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

قال مكارثي ليلة الجمعة: "إنه أمر محبط للغاية إذا أرادوا الدخول إلى الغرفة ويعتقدون أننا سننفق المزيد من المال العام المقبل أكثر من العام الذي أنفقناه هذا العام. هذا ليس صحيحًا. وهذا لن يحدث".

في وقت سابق من اليوم قال إنه لم يكن هناك ما يكفي من "التحرك" من البيت الأبيض، مضيفًا أنه تحدث إلى جريفز في ذلك اليوم ولكن ليس مع الرئيس، الذي يحضر قمة مجموعة السبع في اليابان.

قال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الجمعة إن "اتفاقية ميزانية مسئولة من الحزبين لا تزال ممكنة إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أن أيًا من الطرفين لن يحصل على كل ما يريده".

وأضاف المتحدث: "هناك خلافات حقيقية بين الأطراف بشأن قضايا الميزانية والمحادثات ستكون صعبة". "يعمل فريق الرئيس بجد من أجل حل معقول من الحزبين يمكن أن يجتاز مجلسي النواب والشيوخ".