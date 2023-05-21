الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

ينال البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة اهتمام متابعي كرة القدم الباحثين عن المباريات في الدوريات والبطولات المختلفة.
 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة 

يستعرض الدستور خلال هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة لها. 

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي  * حرس الحدود
الساعة  6 مساء
على قناة  أون تايم سبورتس

غزل المحلة * بيراميدز 
الساعة 8:30 مساء
على قناة أون تايم سبورتس

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام * ليدز يونايتد 
الساعة 2:30 عصرًا 
على bein sports connect

برايتون * ساوثهامبتون 
الساعة 3 عصرًا 
على bein sports connect

مانشستر سيتي  * تشيلسي 
الساعة 5 مساء
على  bein sports connect

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو * إسبانيول 
الساعة 2 عصرًا 
على bein sports connect

أتلتيكو مدريد * أوساسونا
الساعة 4:15 عصرًا 
على bein sports connect

فالنسيا * ريال مدريد 
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect

إشبيلية * ريال بيتيس 
الساعة 9 مساء
على bein sports connect

 

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قبل مواجهة الوداد.. الأهلى يلتقى فريقًا للمرة الثانية تواليًا فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

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الأهلى يطلب السعة الجماهيرية الكاملة قبل مواجهة الوداد فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

اجاكسيو * رين 
الساعة 1 ظهرًا 
على  bein sports connect

نيس * تولوز 
الساعة 3 عصرًا 
على bein sports connect 

ستاد ريمس * أنجيه 
الساعة 3 عصرًا 
على bein sports connect 

ستاد بريست 29 * كليرمون فوت 63 
الساعة 3 عصرًا 
على bein sports connect

تروا * ستراسبورج 
الساعة 3 عصرًا 
على bein sports connect

لوريان * لانس 
الساعة 5 مساء
على bein sports connect 

أوكسير * باريس سان جيرمان 
الساعة 8:45 مساء
على  bein sports connect

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ماينز  * شتوتجارت 05 
الساعة  3:30 عصرًا 
على bein sports connect 

أوجسبورج * بوروسيا دورتموند 
الساعة 5:30 مساء
على  bein sports connect

باير ليفركوزون * بوروسيا مونشنجلادباخ 
الساعة 7:30 مساء
على  bein sports connect
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي * سبيزيا 
الساعة 12:30 ظهرًا 
على  AD sports premmium

تورينو * فيورنتينا 
الساعة 3 عصرًا 
على AD sports premmium

نابولي * انتر ميلان 
الساعة 6:30 مساء
على  AD sports premmium

أودينيزي * لاتسيو 
الساعة 8:45 مساء
على AD sports premmium
 

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ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل مباريات الجولة 37

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الجولة قبل الأخيرة.. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الأسبوع 37

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