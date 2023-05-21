ينال البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة اهتمام متابعي كرة القدم الباحثين عن المباريات في الدوريات والبطولات المختلفة.



مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة

يستعرض الدستور خلال هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي * حرس الحدود

الساعة 6 مساء

على قناة أون تايم سبورتس

غزل المحلة * بيراميدز

الساعة 8:30 مساء

على قناة أون تايم سبورتس





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام * ليدز يونايتد

الساعة 2:30 عصرًا

على bein sports connect

برايتون * ساوثهامبتون

الساعة 3 عصرًا

على bein sports connect

مانشستر سيتي * تشيلسي

الساعة 5 مساء

على bein sports connect





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو * إسبانيول

الساعة 2 عصرًا

على bein sports connect

أتلتيكو مدريد * أوساسونا

الساعة 4:15 عصرًا

على bein sports connect

فالنسيا * ريال مدريد

الساعة 6:30 مساء

على bein sports connect

إشبيلية * ريال بيتيس

الساعة 9 مساء

على bein sports connect





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

اجاكسيو * رين

الساعة 1 ظهرًا

على bein sports connect

نيس * تولوز

الساعة 3 عصرًا

على bein sports connect

ستاد ريمس * أنجيه

الساعة 3 عصرًا

على bein sports connect

ستاد بريست 29 * كليرمون فوت 63

الساعة 3 عصرًا

على bein sports connect

تروا * ستراسبورج

الساعة 3 عصرًا

على bein sports connect

لوريان * لانس

الساعة 5 مساء

على bein sports connect

أوكسير * باريس سان جيرمان

الساعة 8:45 مساء

على bein sports connect





مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ماينز * شتوتجارت 05

الساعة 3:30 عصرًا

على bein sports connect

أوجسبورج * بوروسيا دورتموند

الساعة 5:30 مساء

على bein sports connect

باير ليفركوزون * بوروسيا مونشنجلادباخ

الساعة 7:30 مساء

على bein sports connect



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي * سبيزيا

الساعة 12:30 ظهرًا

على AD sports premmium

تورينو * فيورنتينا

الساعة 3 عصرًا

على AD sports premmium

نابولي * انتر ميلان

الساعة 6:30 مساء

على AD sports premmium

أودينيزي * لاتسيو

الساعة 8:45 مساء

على AD sports premmium

