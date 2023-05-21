مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة
يستعرض الدستور خلال هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الإسماعيلي * حرس الحدود
الساعة 6 مساء
على قناة أون تايم سبورتس
غزل المحلة * بيراميدز
الساعة 8:30 مساء
على قناة أون تايم سبورتس
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام * ليدز يونايتد
الساعة 2:30 عصرًا
على bein sports connect
برايتون * ساوثهامبتون
الساعة 3 عصرًا
على bein sports connect
مانشستر سيتي * تشيلسي
الساعة 5 مساء
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو * إسبانيول
الساعة 2 عصرًا
على bein sports connect
أتلتيكو مدريد * أوساسونا
الساعة 4:15 عصرًا
على bein sports connect
فالنسيا * ريال مدريد
الساعة 6:30 مساء
على bein sports connect
إشبيلية * ريال بيتيس
الساعة 9 مساء
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
اجاكسيو * رين
الساعة 1 ظهرًا
على bein sports connect
نيس * تولوز
الساعة 3 عصرًا
على bein sports connect
ستاد ريمس * أنجيه
الساعة 3 عصرًا
على bein sports connect
ستاد بريست 29 * كليرمون فوت 63
الساعة 3 عصرًا
على bein sports connect
تروا * ستراسبورج
الساعة 3 عصرًا
على bein sports connect
لوريان * لانس
الساعة 5 مساء
على bein sports connect
أوكسير * باريس سان جيرمان
الساعة 8:45 مساء
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
ماينز * شتوتجارت 05
الساعة 3:30 عصرًا
على bein sports connect
أوجسبورج * بوروسيا دورتموند
الساعة 5:30 مساء
على bein sports connect
باير ليفركوزون * بوروسيا مونشنجلادباخ
الساعة 7:30 مساء
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ليتشي * سبيزيا
الساعة 12:30 ظهرًا
على AD sports premmium
تورينو * فيورنتينا
الساعة 3 عصرًا
على AD sports premmium
نابولي * انتر ميلان
الساعة 6:30 مساء
على AD sports premmium
أودينيزي * لاتسيو
الساعة 8:45 مساء
على AD sports premmium