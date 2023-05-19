الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجولة قبل الأخيرة.. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الأسبوع 37

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة قبل الأخيرة ومواعيد المباريات المؤجلة، حيث تنطلق غدًا السبت الموافق 20 مايو مباريات الجولة 37، ويوجد مباراتين مؤجلتين فى نهاية هذا الأسبوع، وتنتهي منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023، يوم الأحد الموافق 28 مايو.

ويسعي مانشستر سيتي المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 85 نقطة، لحسم لقب البريميرليج هذا الموسم فى مبارته المقبلة أمام تشيلسي، بينما يأمل آرسنال صاحب المركز الثاني برصيد81 نقطة بتعثر السيتي فى مبارياته أمام تشيلسي وبرايتون بالإضافة لفوزه على نوتنجهام قبل الجولة الأخيرة، وهو الأمر الذى يبدو من الصعب جدًا حدوثه.

ومن جهة آخري ينافس ليفربول صاحب المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، مع مانشستر يونايتد ونيوكاسل أصحاب المركز الرابع والثالث، على مقعد أوروبي قبل الجولة الأخيرة، ويمكنك التعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالتفاصيل (من هنا).

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 37

مواعيد مباريات السبت 20 مايو 2023

  • توتنهام ضد برينتفورد، تنطلق المباراة فى تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
  • بورنموث ضد مانشستر يونايتد، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • فولهام ضد كريستال بالاس، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • ليفربول ضد أستون فيلا، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • ولفرهامبتون ضد إيفراتون فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • نوتنجهام فورست ضد آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات الأحد 21 مايو 2023

  • وست هام ضد ليدز يونايتد، تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • برايتون ضد ساوثهامبتون فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • مانشستر سيتي ضد تشيلسي، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات الإثنين 22 مايو 2023

  • نيوكاسل ضد ليستر سيتي، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات الأربعاء 24 مايو 2023

  • برايتون ضد مانشستر سيتي، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات الخميس 25 مايو 2023

  • مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

 

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