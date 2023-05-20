"مصريون فى السودان وسودانيون فى مصر".. أخبار الأدب تخصص ملفًا للأدباء السودانيين

قال علاء عبدالهادي، رئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب"، إن الكاتب الكبير جمال الغيطاني، كان يوسع الدائرة، بأن تكون جريدة أخبار الأدب، عربية وهي صوت لكل مثقف من المغرب للمشرق وهذا ما نحافظ عليه.

تخصيص ملف كامل عن السودانيين

وأضاف خلال حواره مع برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجريدة خصصت ملفًا خاصًا عن السودان يحمل اسم "مصريون في السودان وسودانيون في مصر"، ويضم كل الأدباء السودانيين.

وتابع أن السودان قبل أن يكون شأنًا عربيًا، فهو شأن كل مصري، وكل شخص لديه في مفردات حياته وذكرياته ما له علاقة بالشأن السوداني، وأكد أن أول كتاب قرأه في حياته كان من مبتعث سوداني يدرس بكلية الزراعة بالقاهرة.

وأشار إلى أن مصر مليئة بالسودانيين، وشبه الأمر بسبيكة انصهرت وصعب أن تكشف مما تم تكوينها.