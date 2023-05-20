السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يؤدى سجدة "سورة العلق" خلال مقرأة الحسين (صور)

وزير الأوقاف يؤدي
وزير الأوقاف يؤدي سجدة "سورة العلق"

حرص الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أداء سجدة التلاوة، أثناء المقرأة، المنعقدة الآن في مسجد الحسين بحضور كبار القراء، حينما قرأ الشيخ محمود الخشت آخر سورة العلق.

ويترأس المقرأة القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، ويحضر المقرأة أعلام دولة التلاوة من كبار المشايخ بجمهورية مصر العربية.

وتواصلت الجلسات اليوم السبت حتى يتم ختم القرآن الكريم كاملًا، وحضر وزير الأوقاف عقب صلاة العشاء ختام المقرأة، وسيبدأ بعد قليل دعاء ختم القرآن الكريم بأصوات سبعة من كبار القراء.

وتشكلت الجلسة الأولى بعضوية كل من: القارئ الشيخ طه ‏النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم‎ ‎المراغي، ‏والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني، والقارئ ‏الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ محمد الصعيدي، وإشراف فني عبدالعزيز ‏عمران.‏

وتعقد الجلسة الثانية عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى يوم الجمعة برئاسة القارئ ‏الشيخ محمد محروس طلبة وعضوية كل من: القارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ ‏الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ أحمد ‏الغيطاني، والقارئ الشيخ السيد الهنداوي، والقارئ الشيخ عبدالمطلب البودي، ‏والقارئ الشيخ شريف عبدالمنعم.‏

بينما تعقد الجلسة الثالثة عقب صلاة الفجر يوم السبت 20 مايو 2023م برئاسة القارئ الشيخ ‏أحمد أبوفيوض، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ أحمد تميم ‏المراغي، والقارئ الشيخ صلاح الجمل، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ ‏الشيخ محمد متولي، والقارئ الشيخ محمد الصافي، والقارئ الشيخ عبداللطيف ‏وهدان.‏

وزير الأوقاف مسجد الحسين سجدة التلاوة سورة العلق ختم القرآن الكريم كامل ا

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