السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«القاهرة الدولي للتسوية» يستقبل وفداً من مركز السلام الدولي للمرأة في ناميبيا

استقبال وفد من مركز
استقبال وفد من مركز السلام الدولي للمرأة في ناميبيا

استقبل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وفداً من مركز السلام الدولي للمرأة في ناميبيا، برئاسة السفيرة  مورينا مييوندجو، مديرة المركز. 

وجاءت ذلك بهدف التعرف على أهم برامج وأنشطة مركز القاهرة في مجال المرأة والسلم والأمن كونه أحد مراكز التميز المعتمدة في القارة الإفريقية، والاستفادة من خبراته الممتدة في هذا المجال.

بناء الكوادر الأفريقية

واستعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة، أنشطة المركز من أجل بناء قدرات الكوادر الإفريقية  لدعم تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن وتعزيز مشاركة المرأة الإفريقية في صنع وبناء وحفظ السلام وذلك اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 والذي يمثل حجر الأساس لهذه الأجندة، بما في ذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل في مجال منع الاعتداء والاستغلال الجنسي في عمليات حفظ السلام وإدماج منظور النوع في موضوعات جهود الوساطة فضلاً عن تعزيز البرمجة المراعية للنوع في سياقات بناء السلام.

وأكد حرص المركز على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع المراكز الأفريقية المناظرة بما يدعم العمل الإفريقي المشترك.

وتضمن برنامج الزيارة لقاءا مع السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإجتماعية، للتعرف على الرؤية المصرية وجهود مصر الداعمة لتمكين المرأة في شتى المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن وطنياً وإقليمياً ودولياً.

وعقد مركز القاهرة مائدة مستديرة ضمت نخبة من الخبراء بهدف مناقشة التجارب المختلفة المتعلقة بتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن أخذا في الاعتبار المشهد الإقليمي والدولي سريع التغير والمليء بالتحديات المتشابكة.

وأعرب الوفد الناميبي عن تقديره لنشاط مركز القاهرة واسهاماته المتميزة في مجال المراة والسلم والأمن معرباً عن تطلعه لتأطير التعاون بين الجانبين من خلال إمكانية إبرام مذكرة تفاهم يتم من خلالها الاستفادة من خبرات مركز القاهرة، بما يسهم في دعم تطوير مركز السلام الناميبي في ضوء حداثة إنشائه عام 2020.

القاهرة السلام نامبيا مركز القاهرة أحمد نهاد عبد اللطيف

الأكثر قراءة

حوارات «البوكر».. الروائى زهران القاسمى: «البوكر» فتحت لى نافذة كبيرة للقراءة خصوصًا فى مصر

المستشار الثقافى المجرى تكشف خلال زيارتها للغردقة تفاصيل اللقاء الثقافى الرياضى

الطريق إلى الشفاء.. كيف أصبحت مصر نموذجًا للعالم في مكافحة فيروس سي؟

عيار 21 يسجل 2340 جنيها.. أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

مدرب صن داونز: سنتوج بدورى أبطال أفريقيا يومًا ما.. ونقص الخبرة لم يساعدنا

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل