السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تدين حادثة الاقتحام والتخريب التى طالت السفارة القطرية فى الخرطوم

محمد بن زايد
محمد بن زايد

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم السبت، حادثة الاقتحام والتخريب التي طالت السفارة القطرية في الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان لها اليوم، إن الإمارات تستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وفقًا لوكالة وام الإماراتية.

وأكدت الخارجية الإماراتية ضرورة تكثيف الجهود التي تهدف لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية، وصولًا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة حماية المقرات الدبلوماسية وفق الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

 

البرلمان العربي يندد بتعرض مبنى السفارة القطرية للاقتحام في السودان

وفى وقت سابق من اليوم، ندد البرلمان العربي واستنكر بشدة تعرض مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم، للاقتحام والتخريب.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذا الاقتحام يعد عملًا إجراميًا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها.

وشدد البرلمان العربي، على ضرورة عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية وتوفير التأمين الكامل لها، معربًا في الوقت ذاته عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وجدد البرلمان العربي مطالبته جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي وإعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع الكبرى «G7» التي عقدت في اليابان إلى تهدئة الأوضاع في السودان.

وشدد البيان الختامي للقمة على دعوة أطراف النزاع في السودان إلى إنهائه دون شروط مسبقة، مطالبين جميع الجهات الفاعلة في السودان باتخاذ خطوات فعالة للحد من التوترات.

وأكدت الدول السبع أنها تعمل على تعبئة ما يصل إلى 600 مليار دولار لتمويل البنى التحتية ومساعدة الدول حسب البيان الختامي.

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