السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حياة الناس مش لعبة".. الداخلية تتصدى لـ"ظاهرة الأمركة بالسيارات" في الشوارع

الداخلية
الداخلية

تسعى وزارة الداخلية دائما لتطبيق منظومة ما يسمى بالأمن الشامل والذي يعتمد في أحد محاوره على مواجهة الظواهر السلبية التي من شأنها تعريض حياة الغير للخطر وتعد أحد مظاهر الخروج عن القانون، وأحد هذه الظواهر هو "الأمركة بالسيارات" أي ما يعرف بالاستعراض بالسيارات في الشوارع.

وحرصت وزارة الداخلية على مكافحة تلك الظاهرة، من منطلق استراتيجيتها وهي الحفاظ على أرواح المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد منفذي هذه الأفعال التي تعد استهتارا بحياة وتتسبب في تعطيل حركة المرور.

سيارة في النزهة

أجهزة الأمن بالقاهرة رصدت منشور على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى صاحب الحساب المشار إليه بأداء بعض الأشخاص حركات استعراضية بسياراتهم بالشارع محل سكنه بمنطقة النزهة بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتحرت أجهزة أمن القاهرة سريعا واستهدفت المنطقة محل الشكوى وتمكنت من ضبط قائدى السيارات المُشار إليها (شخصين).

استعراض بسيارة نقل في المقطم

فيما رصدت أجهزة الأمن بالقاهرة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بتعطيل حركة المرور وعمل بعض الحركات الاستعراضية والاحتكاك بعدد من السيارات بدائرة قسم شرطة المقطم، مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بمحافظة الفيوم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين عدم وجود رخصة تسيير .

استعراض سائق توكتوك في المقطم

وفي السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يقوم بحركات استعراضية والسير عكس الاتجاه بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وعقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يقوم بحركات استعراضية حال سيرها للخلف "عكس الاتجاه" بمنتصف الطريق برعونة بمنطقة المقطم بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد (قائد المركبة - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أثناء سيره بحفل زفاف أحد أصدقائه.

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