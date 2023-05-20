المستشار الثقافي المجري تكشف خلال زيارتها للغردقة تفاصيل اللقاء الثقافي الرياضي

عقدت كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي لسفارة دولة المجر بالقاهرة لقاء صحفي خلال زيارتها لمدينة الغردقة مساء اليوم السبت، وذلك للإعلان عن تفاصيل اللقاء الثقافي الرياضي، المقرر إقامته بشواطئ الغردقة في شهر يونيو المقبل، بحضور السباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش.

وقالت المستشار الثقافي لدولة المجر بالقاهرة خلال اللقاء، أن ذلك الحدث هو الأول من نوعه للسباحة الصيفية بين مصر والمجر على شواطئ مدينة الغردقة، كما يتضمن الحدث لقاء ثقافيا وعرض الفلكلور المجرى، لافتة إلى أن الحدث هو بداية للتعاون في أحداث مقبلة بين البلدين.

وأضافت، أن الرياضة هي اللغة التي تقرب الثقافات بين مصر والمجر وتساهم في توصيل الصورة بشكل أوضح وذلك لأهمية الرياضة الشعوب.

وأكدت المستشارة الثقافية لدولة المجر بالقاهرة، أنها جاءت إلى الغردقة منذ 10 سنوات ومارست رياضة الغطس المفضلة لديها، مؤكدة بأنها تعشق مدينة الغردقة، وتدعو السائحين من مختلف الدول لزيارتها لما تتمتع به بطقس رائع ومختلف طوال السنة وآمنة جدا جدا أفضلها للسائحين في مستوى العالم وأنصح الأوربيين بزيارتها.

وقال السباح خالد شلبي المشرف على اللقاء أن تفاصيل الحدث عبارة عن عرض الثقافة المجرية والفلكلور المجرى ويشارك في اللقاء سباحو ذوي الهمم سباحين أصحاء للمشاركة في الايفنت المقرر إقامته في الأول من يونيو المقبل تبادل ثقافي رياضي.

وأضاف شلبي أن الحدث يعتبر حدثا رياضيا ثقافيا يساهم في تنشيط السياحة في مصر وفي مدنية الغردقة.

وتابع شلبي أن اللقاء يتضمن تمرينه "عومت" مع وضد التيار في شاطئ آمن ومياه صافية لمسافة 500م و1500م و 3كم يوم الجمعة 2 يونيو القادم الساعة 4عصور، كما يتضمن اللقاء منافسة عدد كبير من سباحي المياه المفتوحة من مصر والمجر.