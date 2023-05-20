السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة شخصين في حادث على طريق الإسماعيلية بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب دراجة نارية على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة نمرة ٤ التابعة لقرية الرياح مركز ومدينة القنطرة غرب، وتم نقلهما إلى مستشفى طوارئ أبوخليفة -التابع للهيئ العام للرعاية الصحية بالإسماعيلية- لإسعافهم ورعايتهم طبيا.


تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، مفاده انقلاب دراجة نارية على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة نمرة ٤ التابعة لقرية الرياح مركز ومدينة القنطرة غرب. 


انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة محمد موسى محمد حسن ٢١ سنة، وفهمى محمد حسين حسن٢٥ سنة.


جرى نقل المصابين إلى مستشفى طوارئ أبو خليفة -التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية- لإسعافهما ورعايتهما طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابة.

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