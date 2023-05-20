سقوط المتهم بقتل سيدة لسرقة 3 غوائش ذهب بالإسماعيلية

نجحت مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط المتهم بقتل سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من "انتصار، م، م" 54 عاما، منزل مقيمة عزبة الحلوس دائرة مركز الإسماعيلية باكتشافها وفاة والدتها "خديجة .ع. ا" 90 عاما مقيمة بمفردها بذات الناحية داخل مسكنها وعليها آثار خنق وسرقة مشغولاتها الذهبية.



انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز الإسماعيلية، إلى مكان البلاغ وبمناظرة جثة المجنى عليها وجدت مسجاة على ظهرها على السرير بغرفة نومها مرتدية كامل ملابسها حيث تبين وجود آثار دماء من الفم والأنف وسحجات حول العنق ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى كما تبين لضباط المباحث عدم وجود آثار عنف بمنافذ الشقة أو بعثرة بمحتوياتها.



وبمناقشة ابنة المجنى عليها أكدت لضباط المباحث، أن والدتها كانت ترتدي 3 غوائش ذهبية بيدها اليسرى ولاحظت عدم وجودهم بيدها.



جرى التحفظ على جثة المجنى عليها بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن الجثة عقب تشريحها.



ووجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدير مباحث الإسماعيلية، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث مركز الإسماعيلية لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها والوصول إلى مرتكبي الواقعة والقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة.



وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "عبده .م.م" 38 عاما صياد نجل ابن المجنى عليها مقيم عزبة الحلوس دائرة مركز الإسماعيلية.



ونجح فريق البحث فى القبض على المتهم وبمواجهته بالتحريات اعترف بأنه كان يمر بضائقة مالية فقرر الذهاب إلى جدته للحصول منها على مبلغ مالى.



وأضاف: “يوم الواقعة ذهب إلى جدته فى منزلها وطلب منها إعطاءه مبلغا ماليا فرفضت فقام بالتعدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة ثم قام بنزع المشغولات الذهبية من يدها تمهيدا لبيعها ولاذ بالفرار”.



وبإرشاد المتهم تم استعادة المسروقات، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.