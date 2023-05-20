إصلاح كسر في خط المياه العكرة بالطريق الدائري بالإسماعيلية

عمل فريق عمل جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية، على إصلاح كسر في خط المياه العكرة قطر 2 بوصة بمسطحات الطريق الدائري، وذلك تزامنًا مع زيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة.

وفي سياق آخر، تم رفع كفاءة مدخل طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي على مدار الأسبوع الماضي، هذا إلى جانب رفع المخلفات من الجزيرة الوسطى والتبة أمام معسكر عز الدين.



وفي إطار مبادرة "١٠٠ مليون شجرة" تم زراعة أشجار فرش الزجاج على الحديات، وأيضًا نبات الزرميا، وزهور الإيرفوربيا، كما استمر الجهاز برفع كفاءة أحواض الورد والزهور.

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ومن جهة أخرى، تم قص وتهذيب النجيل العالي بمسطحات بمدخل الإسماعيلية، وتهذيب أسوار الدودنيا.

وذلك من أجل ظهور المسطحات بالمظهر اللائق واللون الأخضر الذي تتميز به المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.