"كاميرات داخل اللجان" الأبرز.. "التعليم" تكشف الإجراءات المُنظمة لامتحانات الثانوية

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن 700 ألف طالب سيخضعون لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أعلن في مؤتمر صحفي قبل 5 أشهر عن نظام امتحانات الثانوية العامة، وكان بكل شفافية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه منذ شهر أعلن الوزير عن بعض الإجراءات الجديدة المتعلقة بالامتحانات من تقليل عدد الأسئلة المقالية لإتاحة الوقت للطلاب لمراجعة الامتحانات.

أهم الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات

وتابع، أن الإجراءات المنظمة للامتحان منها تفتيش الطلاب ووضع كاميرات مراقبة داخل اللجان، وسيتم التشديد على كل الإجراءات داخل اللجان، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تهاون مع أي حالة غش يتم ضبطها.