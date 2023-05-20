السبت 20 مايو 2023
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متحدث التعليم: قرارات الوزير بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية هدفها مكافحة الغش

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أعلن منذ فترة عن عدد من الإجراءات والقرارات المتعلقة بضمان انتظام عملية الامتحان بمختلف الصفوف الدراسية وبالأخص الإعدادية والثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أن زيارات الوزير خلال الفترة الماضية تأتي في إطار الاستعدادات لسير عملية الامتحانات ومتابعة إجراءات مكافحة الغش باللجان والغش الإلكتروني، مؤكدًا أن أي حالة غش يتم ضبطها سيتم التعامل معها بحزم وسيتم تحرير محضر لهم وحرمان من التعليم عامين.

تفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم 

وأكد أن الوزارة لديها إصرار على تنفيذ هذه الإجراءات لضمان سير عملية الامتحانات، مشيرًا إلى أن القرارات التي اتخذها وزير التعليم حول الشهادة الإعدادية بعد تسريب الأسئلة بمحافظة الدقهلية، ستكون بتطبيق نظام البوكليت من العام القادم، ويعني أن الأسئلة والإجابة في نفس الكراسة وهو أحد الإجراءات المتعلقة بمنع الغش، وكذلك توزيع الأسئلة على اللجان يكون كل ظرف بداخله 20 ورقة أسئلة ويفتح داخل اللجنة، كما ستكون هناك علامة مائية لكل إدارة تعليمية لرصد أي حالات تداول للأسئلة، والأمر الثالث هو منع الملاحظين والمراقبين وكل القائمين على عملية سير الامتحان من حمل هواتف محمولة.

وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم لمنع الغش لضمان سير عملية الامتحانات الشهادة الاعدادية

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