فاطمة البودى: إعفاء ورق الطباعة من الجمارك والكتب المزورة من أولويات الحوار الوطنى

قالت الناشرة الدكتورة فاطمة البودي، صاحبة دار العين للنشر، إن أهم ملف يجب أن يطرح فى الحوار الوطني وعلى أعلى مستوى هو ملف إعفاء ورق الطباعة من الجمارك والضرائب، لأنه سيؤدى بصناعة النشر وصناعات أخرى مثل التغليف إلى مقتل الصناعة.

وأضافت "البودي" فى حديثها لـ"الدستور"، أنه يجب أن تضرب الدولة بيد من حديد المزورين، خاصة أن هناك قانونًا منذ 25 سنة لتعديل قوانين قديمة تحكم مهنة النشر تتضمن على عقوبات ضعيفة لمن يقوم بفعل التزوير وعقوبته بغرامة متواضعة فى تلك الجرائم والمطلوب تغليط العقوبة، لأن الوضع تفاقم الآن وأصبح المهربون هم من يقومون بتصدير الكتب للخارج، وهو ما يحقق خسائر كبيرة للناشر والمؤلف وللدولة، وهو ما يجب مواجهته بشدة، وأظن أن الدولة الآن قوية بما يكفي، خاصة فى حال إدراك الإدارة السياسية بأن صناعة النشر صناعة قوية وتحقق عائدًا بالعملة الصعبة للبلد يجب أن تلتفت للمخاطر التى تحيط بالصناعة.

وأشارت إلى أن من المطالب المرجو تحقيقها تدخل الدولة كما كانت على أن تقوم بشراء كتب الناشرين كما كان، إضافة إلى أنه من المطلوب إحداث تعديلات على الفاتورة الإلكترونية، خاصة أنها لا تتماشى مع طبيعة التعامل الخاص بتجارة الكتب فى مصر التى يغلب عليه- المعاملات الآجلة- ويجب أن يحدث اجتماع مع وزير المالية ورئيس اتحاد الناشرين وعدد من الناشرين لكي يحدث حراك فى هذا الأمر.

واختتمت "البودي" تصريحاتها بالتأكيد أنها تتوقع أن يهتم الحوار الوطني بدعوة مجموعة من الناشرين المثقفين المتميزين لكونهم أكثر فئة تستطيع الحديث عن مشاكل وتحديات الصناعة.

وانفردت جريدة "الدستور" بنشر ملف خاص يتضمن رؤية 100 مثقف للحوار الوطني في مصر والمستهدف منه.

وانطلق الحوار الوطنى قبل أيام، حاملًا معه آمال ملايين المصريين فى حل الأزمات التى يعانى منها الوطن خلال الفترة الحالية، والتوصل إلى توصيات ونتائج فعّالة يمكنها العبور بالبلاد إلى بر الأمان، بعدما تأثرت بشكل كبير بالتبعات السلبية للعديد من الأزمات العالمية، بداية من جائحة فيروس «كورونا»، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

ويشغل الملف الثقافى حيزًا كبيرًا فى فعاليات ونقاشات الحوار الوطنى، خاصة فيما يتعلق بالهوية المصرية وكيفية الحفاظ عليها، فضلًا عن الدور الكبير الذى يمكن أن يثرى من خلاله المثقفون هذه النقاشات، ليس فى مجال الثقافة فحسب، بل فى كل الموضوعات المندرجة ضمن محاور الحوار الوطنى.

"الدستور" في الملف تستطلع آراء نحو 100 من خيرة مثقفى مصر، للتعرف على رؤيتهم للحوار الوطنى ومحاوره كلها بشكل عام، وما يتعلق خاصة بالثقافة ودورها فى حل أزمات الوطن، وغيرها من التفاصيل.