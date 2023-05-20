السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هدفان فى 4 دقائق يحددان خصم الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

صن داونز
صن داونز

تتواصل الإثارة في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومنح موسيبا مافالا، لاعب صن داونز التعادل لفريق الوداد البيضاوي في الدقيقة 83 من عمر المباراة، بعدما حول عرضية لاعب الوداد برأسه في مرماه بالخطأ.
وأضاف شالويلي، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، هدف فريقه الثاني في مرمى الوداد البيضاوي المغربي في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم صن داونز في الدقيقة 51 عن طريق ثيمبا زواني، بعدما سدد الكرة على يسار حارس الوداد مستغلًا خطأ زميله المدافع في التمرير، شاهد هنا.

ثم تعادل أيوب العملود لفريق الوداد في الدقيقة 72 بعدما حول عرضية يحيى جبران برأسه في المرمى، شاهده من هنا.

وجاء الهدف الثاني لفريق صن داونز في الدقيقة 79 بعد عرضية من ثابيلو مورينا، الذي انطلق على الجانب الأيسر لمنطقة جزاء الوداد ولعبها عرضية حولها شالويلي ناحية المرمى وحاول مدافع الوداد إبعاد الكرة وسكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يتأهل الوداد لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يومي 4 و11 يونيو المقبل.

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