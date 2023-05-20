الوداد يتعادل مع صن داونز ويقترب من نهائى دورى الأبطال

تعادل الوداد المغربي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الشوط الثاني من اللقاء المقام بين الفريقين خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف تعادل الوداد أيوب العملود برأسية قوية بالدقيقة 72، بعد عرضية من يحي جبران لتسكن شباك حارس صن داونز.

وكان صن داونز تقدم بهدف عن طريق ثيمبا سواني بالدقيقة 50 من نفس الشوط.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالى:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موثوبي مافالا، سيفو مبولي، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، خوليسو موداو، ثابيلو مورينا

خط الهجوم: سيمبا زواني، بيتر شالوليل، سفيليل مخوليس

ويغيب الثنائي نيو مايما، والتشيلي مارسيلو الليندي، عن صفوف صن داونز، لحصولهما على البطاقة الحمراء المباشرة، في مباراة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسيلتقي الفائز من مجموع المباراتين في الدور النهائي، مع الأهلي، الذي تأهل بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.