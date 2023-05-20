شاهد هدف صن داونز الأول بمرمى الوداد بنصف نهائى أبطال إفريقيا

سجل ثيمبا زواني، هدف التقدم لفريق صن داونز الجنوب إفريقي في مرمى الوداد البيضاوي بإياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.



وضغط فريق صن داونز من الدقائق الأولى للشوط الثاني من أجل تسجيل هدف التقدم وتأكيد تفوقهم في المباراة والاقتراب من التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

وجاء الهدف في الدقيقة 51 بعدما مرر يوسف المعطي، حارس الوداد، الكرة لزميله أمام منطقة الجزاء وأخطأ اللاعب في تمرير الكرة ووصلت لزواني الذي سددها على يسار الحارس وسكنت الشباك.



واندفع فريق الوداد للهجوم في الدقائق التي تلت الهدف من أجل تسجيل هدف التعادل، والحفاظ على حظوظهم في العودة للمباراة، بينما استمر الضغط الهجومي من فريق الوداد.



ويلتقي الفائز من مباراة اليوم النادي الأهلي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يومي 4 و11 يونيو المقبل بنظام الذهاب والإياب.