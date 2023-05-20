قصة 4 أطفال مفقودين فى غابات الأمازون منذ 20 يوما يزيد الاحتقان في كولومبيا

يعيش الشعب الكولومبي حالة من التوتر نتيجة فقدان 4 اطفال في غابات الأمازون ، حيث تفتش السلطات عن أربعة أطفال من السكان الأصليين كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت في غابات الأمازون هذا الشهر ولكن لم يتم العثور عليهم، بينمامات الثلاثة الكبار الذين كانوا على متنها.

وقع الحادث في الساعات الأولى من يوم 1 مايو عندما أعلنت طائرة المروحة ذات المحرك الواحد سيسنا وعلى متنها ستة ركاب وطيار حالة الطوارئ بسبب عطل في المحرك، سقطت الطائرة الصغيرة عن الرادار بعد وقت قصير وبدأ البحث المحموم عن ناجين.

وعثرت القوات الكولومبية على الحطام يوم الثلاثاء الماضى مع جثث الطيار ومرشد ووالدة الأطفال، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى صغار السن.

وتم التعرف على الأطفال، وهم أعضاء في مجتمع Uitoto الأصلي ، ويوم الأربعاء ، بدا أن هناك انفراجة عندما انتقل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إلى تويتر ليعلن أنه تم العثور على الأطفال الأربعة أحياء، لكن أي ابتهاج تضاءل بعد ساعات عندما حذف بترو التغريدة ، معترفًا بأن الأطفال لم يتم العثور عليهم في الواقع.

كتب بيترو: "لقد قررت حذف التغريدة لأنه لا يمكن تأكيد المعلومات التي قدمها المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة". "يؤسفني ما حدث. ستواصل القوات العسكرية ومجتمعات السكان الأصليين في بحثهم الدؤوب لإعطاء البلاد الأخبار التي تنتظرها ".

ويقوم العشرات من العسكريين ، بدعم من السكان الأصليين من المجتمعات المجاورة ، بتفتيش المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة.

كان الكولومبيون يناقشون الاكتشافات المختلفة في البحث وما إذا كانوا مرتبطين بالأطفال - بما في ذلك زجاجة رضيع اكتُشفت يومًا ما وزوج من المقص عثر عليه في اليوم التالي فيما بدا أنه مأوى مؤقت من أوراق الشجر.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت الشركة المالكة للطائرة في بيان إن أحد طياريها الذي كان في المنطقة سمع من بعض أفراد مجتمع محلي للسكان الأصليين أن الأطفال كانوا في طريقهم إلى قرية على زورق نهري. لكنهم لم يظهروا هناك أبدًا.

وذكر تقرير آخر أن الأطفال استقلوا قاربًا على نهر أبابوريس متجهين نحو قرية كاتشيبورو. لكن الأطفال لم يكونوا على متن القارب عندما وصل القارب.