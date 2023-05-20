"التنظيم والإدارة" يستقبل وفدًا عُمانيًا لتبادل الخبرات في تقييم الموارد البشرية

استقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وفداً من وزارة العمل بسلطنة عُمان، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في تقييم القدرات والموارد البشرية والتطوير المؤسسي والإصلاح الإداري.

ورحب مسئولو الجهاز بالشيخ سعود بن حمد آل حمودة، مدير عام المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة بسلطنة عُمان والوفد المرافق له، متمنين لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.. وتناول الجانبان ضوابط عمل الأنظمة الإلكترونية للمسابقات في الجهاز الإداري للدولة، وأطر الجدارات الوظيفية ومنهجيات التقييم، التي تكفل حق المواطنين في التنافس للحصول على الوظائف العامة على أساس المساواة والكفاءة ودون محاباة أو وساطة.

وأعرب الشيخ سعود بن حمد آل حمودة، عن سعادته بزيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المسئول عن تنظيم الوظيفة العامة في جمهورية مصر العربية، مُشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على تجربة الجهاز في مجال أطر الجدارات الوظيفية ومنهجيات التقييم ومن أجل الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال ولوضع الخطط والبرامج المناسبة لرفع كفاءة المؤسسات والموظفين في سلطنة عُمان.

وضم الوفد بجانب الشيخ سعود بن حمد آل حمودة، كلاً من الشيخ حمدان بن سلطان بن راشد السنيدي، المدير العام المساعد للتوظيف الحكومي، والشيخ سالم بن خلفان بن سعيد الوهيبي، المدير المساعد لمتابعة التوظيف بالقطاع الحكومي، والشيخ محمد بن هاشل العويسي، مدير دائرة التصنيف، والشيخ هلال بن حميد الحوسني، مدير دائرة الإجادة المؤسسية.