السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تمهيدا لطرحه فى عيد الأضحى

نيللى كريم تنتهى من تصوير "ع الزيرو" خلال أسبوع

نيللى كريم ومحمد
نيللى كريم ومحمد رمضان

اقتربت النجمة نيللى كريم من الانتهاء من تصوير أحدث أعمالها السينمائية "ع الزيرو" الذى يجمعها بالتعاون لأول مرة أمام النجم محمد رمضان، فى عمل فني.

ويسعى فريق الفيلم بأكمله، بقيادة المخرج ماندو العدل، للانتهاء من تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى أسبوع واحد فقط، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية في الفترة القادمة، وتحديدا نهاية شهر يونيو فى موسم عيد الأضحى المبارك.

ووضعت الشركة المنتجة للفيلم خطة توزيع مبكراً لتضمن استمراره في السينمات قرابة 15 أسبوعا على الأقل.

تفاصيل وأحداث فيلم ع الزيرو

تدور أحداث فيلم ع الزيرو، فى إطار أكشن اجتماعى، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

صناع وأبطال فيلم "ع الزيرو"

فيلم ع الزيرو، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.

الأضحي المبارك العرض السينمائي النجمة نيللي كريم دور العرض السينمائية فيلم ع الزيرو موسم عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

ضبط رجل أعمال بالشيخ زايد يصنع أعلافًا حيوانية من القمح

إحالة جمال اللبان و5 آخرين للمحاكمة الجنائية

صاحب تمثال الأم وابنها بالمنيا جورج ألبيرت: النحت مهنتى وأعلم نفسى من خلال الإنترنت

رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى