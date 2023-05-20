نيللى كريم تنتهى من تصوير "ع الزيرو" خلال أسبوع

تمهيدا لطرحه فى عيد الأضحى

اقتربت النجمة نيللى كريم من الانتهاء من تصوير أحدث أعمالها السينمائية "ع الزيرو" الذى يجمعها بالتعاون لأول مرة أمام النجم محمد رمضان، فى عمل فني.

ويسعى فريق الفيلم بأكمله، بقيادة المخرج ماندو العدل، للانتهاء من تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى أسبوع واحد فقط، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية في الفترة القادمة، وتحديدا نهاية شهر يونيو فى موسم عيد الأضحى المبارك.

ووضعت الشركة المنتجة للفيلم خطة توزيع مبكراً لتضمن استمراره في السينمات قرابة 15 أسبوعا على الأقل.

تفاصيل وأحداث فيلم ع الزيرو

تدور أحداث فيلم ع الزيرو، فى إطار أكشن اجتماعى، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

صناع وأبطال فيلم "ع الزيرو"

فيلم ع الزيرو، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.