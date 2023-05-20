السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غرابة يكشف لـ"الدستور" حقيقة عرض المغرب لمواجهة المنتخب وديا

فيتوريا و غرابة
فيتوريا و غرابة

علق محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، على الأنباء التى ترددت مؤخرا عن طلب الاتحاد المغربى 100 ألف دولار لمواجهة المنتخب وديا في شهر يونيو المقبل.

أكد غرابة في تصريحات لـ«الدستور»: أن كل ما نشر في الساعات الماضية عن وجود مفاوضات مع الاتحاد المغربي لإقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني ليس لها اساس من الصحة .

وواصل: لم تكن هناك مفاوضات مع الجانب المغربي ، لخوض ودية في يونيو المقبل  ،وكل ما تردد عن رفض اتحاد الكرة المصري مواجهة المنتخب المغربي بعد طلب الاتحاد المغربى للحصول على 100 الف دولار عار تماما من الصحة  . 

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة البرتغالي روى فيتوريا، استقر على انطلاق معسكر المنتخب يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، على أن تكتمل صفوف المنتخب يوم 12 او 13 يونيو بانضمام لاعبى الأهلي فى حال وصول صن داونز للمباراة النهائية في دورى ابطال افريقيا لمواجهة الأهلي، حيث أن إياب نهائى دورى الابطال سيقام خارج مصر، ويقام 11 يونيو أما فى حال وصول الوداد المغربى للمباراة النهائية على حساب صن داونز يستمرلاعبى الأهلى فى المغرب للانضمام لبعثة المنتخب.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لتأجيل مباراة غينيا واقامتها يوم 20 يونيو بسبب ارتباط الأهلى بنهائى دوري الأبطال.

 

اتحاد الكرة اتحاد المغرب البرتغالي روي فيتوريا الاتحاد المغربي المنتخب المغربي المنتخب الوطني معسكر المنتخب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

ضبط رجل أعمال بالشيخ زايد يصنع أعلافًا حيوانية من القمح

إحالة جمال اللبان و5 آخرين للمحاكمة الجنائية

حزن وحسرة.. أهالى الترامسة ينتظرون خروج جثامين ضحايا "عقار قنا" أمام المشرحة

اغتصاب رجل وخيانة مع كلب.. رانيا يوسف وسمية الخشاب تثيران الجدل بـ«التاروت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى