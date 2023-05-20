غرابة يكشف لـ"الدستور" حقيقة عرض المغرب لمواجهة المنتخب وديا

علق محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، على الأنباء التى ترددت مؤخرا عن طلب الاتحاد المغربى 100 ألف دولار لمواجهة المنتخب وديا في شهر يونيو المقبل.

أكد غرابة في تصريحات لـ«الدستور»: أن كل ما نشر في الساعات الماضية عن وجود مفاوضات مع الاتحاد المغربي لإقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني ليس لها اساس من الصحة .

وواصل: لم تكن هناك مفاوضات مع الجانب المغربي ، لخوض ودية في يونيو المقبل ،وكل ما تردد عن رفض اتحاد الكرة المصري مواجهة المنتخب المغربي بعد طلب الاتحاد المغربى للحصول على 100 الف دولار عار تماما من الصحة .

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة البرتغالي روى فيتوريا، استقر على انطلاق معسكر المنتخب يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، على أن تكتمل صفوف المنتخب يوم 12 او 13 يونيو بانضمام لاعبى الأهلي فى حال وصول صن داونز للمباراة النهائية في دورى ابطال افريقيا لمواجهة الأهلي، حيث أن إياب نهائى دورى الابطال سيقام خارج مصر، ويقام 11 يونيو أما فى حال وصول الوداد المغربى للمباراة النهائية على حساب صن داونز يستمرلاعبى الأهلى فى المغرب للانضمام لبعثة المنتخب.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لتأجيل مباراة غينيا واقامتها يوم 20 يونيو بسبب ارتباط الأهلى بنهائى دوري الأبطال.