السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هشام حطب: التعاون سر النجاحات الرياضية الحالية.. وباريس هدفنا الأكبر

هشام حطب رئيس اللجنة
هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية، أن النتائج المميزة التي تحققها الرياضة المصرية في الفترة الحالية ليست من فراغ وهناك مجهود كبير يبذل وتحديات عديدة تواجهنا خلال فترة العمل الحالية ولكن سر النجاح في التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الرياضية من أجل تنفيذ الخطط التي تم وضعها منذ سنوات. 


وقال حطب، لدينا خطط طويلة الأمد تم وضعها من قبل أولمبياد طوكيو 2020 وخطط قصيرة الأمد تشمل البطولات القارية والأقليمة المجمعة وأيضا الخاصة بكل اتحاد رياضي وتنفيذ هذه الخطط ومتابعتها يحقق أهدافه في الفترة الحالية ونجني ثمارة من أجل أن تصبح الرياضة المصرية في أفضل المراكز العالمية. 


وأضاف أن الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي وفر إمكانيات كبيرة للرياضة والرياضيين خلال السنوات الماضية وهذه الإمكانيات الكبيرة ساعدتنا كثيرا في تنفيذ جزء كبير من الخطط التي تم وضعها ولولا دعم الدولة المصرية الكبيرة لما حققنا ما نراه الآن على أرض الواقع. 


وأشار حطب إلى أن هناك صعوبات تواجهنا ولكن نعمل على حلها وتذليل العقبات قدر المستطاع وتوفير المشاركات الخارجيه المتعدده للرياضيين مهم من أجل كسب الخبرات وتحقيق البطولات والانجازات وأن نخطو نحو المنافسة على عدد أكبر من الميداليات في أولمبياد باريس التي تعد هدفنا الأول. 


وختم المهندس هشام حطب تصريحه: أتوجه بالشكر لكل أبطالنا في كل الرياضات على النتائج المميزة التي يتم تحقيقها خلال الفترة الحالية والأجهزة الفنية التي لها دور كبير أيضا وأشكر الاتحادات الرياضية على دورها المهم ومازالت طموحاتنا كبيرة وسنعمل جاهدين من أجل تحقيق هذه الطموحات لنحقق ما تستحقه مصر في جميع المحافل الرياضية.

 

باريس اولمبياد باريس المهندس هشام حطب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حطب

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