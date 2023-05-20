السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة "مع الناس" لتجهيز المقبلين على الزواج بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، انطلاق فعاليات مبادرة “مع الناس” لتجهيز المقبلين على الزواج وعددهم 50 عروسة والتي أطلقها حزب الشعب الجمهوري بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور  يونس إدريس أمين عام المحافظة، اللواء  محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب، أحمد علي الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، واحمد جمعة بدر امين التنظيم والدكتورة أسماء قدورة امانه المرأة  ونواب البرلمان بمحافظة مطروح وبحزب الشعب الجمهوري  والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومشايخ وعواقل المحافظة.


بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو تعريفي عن محافظة مطروح وفيديو عن نشاط حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة منذ إعلان تشكيل الحزب. 
 

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الشعب الجمهوري المقبلين على الزواج عمد ومشايخ مطروح محافظ مطروح مكتبة مصر العامة مطروح

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